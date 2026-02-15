Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Operasyonda 5 bin 945 sentetik uyuşturucu hap ve çeşitli silahlarla birlikte 22 bin 100 lira ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçeye bağlı iki köyde ve Çobanlar ilçesinde bir köyde arama yapıldı.
Yapılan aramada, 5 bin 945 sentetik uyuşturucu hap, bir kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 100 lira, bir ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği şarjörü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K., Ö.U., M.C. ve S.N.A. mahkemece tutuklandı.
