Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçeye bağlı iki köyde ve Çobanlar ilçesinde bir köyde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 5 bin 945 sentetik uyuşturucu hap, bir kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 100 lira, bir ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği şarjörü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K., Ö.U., M.C. ve S.N.A. mahkemece tutuklandı.