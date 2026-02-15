Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Operasyonda 5 bin 945 sentetik uyuşturucu hap ve çeşitli silahlarla birlikte 22 bin 100 lira ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçeye bağlı iki köyde ve Çobanlar ilçesinde bir köyde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 5 bin 945 sentetik uyuşturucu hap, bir kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 100 lira, bir ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği şarjörü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K., Ö.U., M.C. ve S.N.A. mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
