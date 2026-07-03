Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada uyuşturucu emdirilmiş 4 peçete ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.T.K, A.G. ile H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz