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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada uyuşturucu emdirilmiş 4 peçete ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.T.K, A.G. ile H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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