Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İhsaniye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurma suçlarından işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile 29 sentetik ecza ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler A.U. ve N.K. hakkında "uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurma" suçundan işlem yapıldı.

Bu arada zanlılardan A.U'ya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan 60 bin 36 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 5 yıl süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Bakan Fidan'dan İran çıkışı! Bölgeye nefes aldıracak açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Skandal öneri! 'Kadın ithal edelim' dedi, partiden atıldı

Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Oyuna girdi, 8 dakikada yaptıklarıyla maçı tek başına kazandırdı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi

Denizdeki tüyler ürperten olayı, tek cümlelik not aydınlattı