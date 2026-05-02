Afyonkarahisar'da üniversite öğrencisinin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde üniversite öğrencisinin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.
İlçede yurtta kalan üniversite öğrencisi parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Sandıklı Devlet Hastanesine başvurdu.
Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine, hastaneye gelen ekipler öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.
Öğrenci, itfaiye ve hastane personeline teşekkür etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy