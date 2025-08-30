Afyonkarahisar'da Türk Tarih Kurumu Mobil Mağazası Açıldı

Afyonkarahisar'da Türk Tarih Kurumu Mobil Mağazası Açıldı
Türk Tarih Kurumu'nun mobil mağazası, Afyonkarahisar'da düzenlenen bir törenle açıldı. Açılışta TTK Başkanı ve birçok akademisyen imza günü etkinliği gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da Türk Tarih Kurumu (TTK) Mobil Mağazasının açılışı gerçekleştirildi.

Zafer Meydanı'nda TTK Mobil Mağazasının açılış kurdelesini, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Bedir Deveci, TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ve AKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Peker kesti.

Türk Tarih Kurumu Mobil Mağazasında, TTK yazarları Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen, Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Doç. Dr. Murat Özkan, Prof. Dr. Sabit Dokuyan, Prof. Dr. Nejla Günay, Prof. Dr. Hasan Babacan, Prof. Dr. Mustafa Çolak, Prof. Dr. Hakan Uzun'un katılımıyla imza günü etkinliği düzenlendi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
