Üye Girişi
Haberler
79 kişiye mezar olan Bolu'daki otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı

79 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki otel için karar verildi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Hedef Bolu Belediyesi'ne suç atmaksa beni gözaltına alın'

Tanju Özcan'dan canlı yayında gündem olacak sözler!
Bolu'daki faciada çaresizliğin görüntüsü: Hayatta kalmak için 12'nci kattan atladı

Çaresizliğin görüntüsü: Hayatta kalmak için 12'nci kattan atladı
AK Partili Şamil Tayyar: Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir

AK Partili Şamil Tayyar: Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İhsaniye ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 8 kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

M.A.T. (22) idaresindeki 03 ADN 552 plakalı otomobil, ilçenin Üçlerkayası köyü mevkisinde İ.T. (33) yönetimindeki 26 KY 349 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.A.T. ile aynı araçta bulunan M.M.A. (20), A.T.T. (20) ve İ.C.T. (21) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine, 26 KY 349 plakalı sürücü İ.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan B.S. (29), F.S. (8) ve A.S. (35) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
img

Fenerbahçe'den ezeli rakibine bir transfer çalımı daha
img

Tüm ailesini yangında kaybeden acılı babanın anlattıklarına yürek dayanmaz
img

Çilek fiyatlarındaki büyük değişim şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı, alevler hızla yayılıyor

Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı, alevler hızla yayılıyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor

İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Tanju Özcan ile Abdulkadir Selvi karşı karşıya geldi: Bu kadar vicdansız olma

Tanju Özcan ile Abdulkadir Selvi canlı yayında birbirine girdi
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.