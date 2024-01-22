Afyonkarahisar'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. O.A. idaresindeki otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak direğe vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
O.A. idaresindeki 03 BK 597 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Çalışlar kavşağında arıza nedeniyle park halindeki C.Ş'nin 03 LD 811 plakalı otomobile çarparak direğe vurdu.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.