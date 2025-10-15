Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Kazayı ehliyetsiz sürücü Eren E. (15) neden oldu.
Ehliyetsiz sürücü Eren E. (15) yönetimindeki 64 AES 832 plakalı otomobil, ilçenin Döğer Beldesi Emre Gölü mevkisinde, Mücahit K. (29) idaresindeki 06 AL 9820 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Eren E. hayatını kaybetti, Adnan S. (15), Ali Adem K. (14) ve Mücahit K. (29) ağır yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel