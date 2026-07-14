Afyonkarahisar'da tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü 79 yaşındaki M.K. hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
K.A, (40) idaresindeki 20 AHS 422 plakalı tır, Bağcılar köyü yakınlarında M.K'nin (79) kullandığı 32 FR 550 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü M.K, yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından M.K'nin cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz