Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı, çift hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ömer Çınar (52) ve eşi Nuray Çınar (50) yan yana toprağa verildi. Çiftin ağır yaralanan kızı Aleyna Çınar'ın (16) tedavisi sürüyor. Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklanan TIR şoförü Vedat Kumdereli ise "Korktuğum için kaçtım" dedi. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar- Konya kara yolunun Yeşilyurt köyü kavşağında çarşamba akşamı, Vedat Kumdereli idaresindeki 33 DDJ 756 plakalı TIR, karşı yöne geçmeye çalışan Ömer Çınar'ın kullandığı 26 FC 264 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Ömer Çınar, eşi Nuray ve kızları Aleyna Çınar yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Ömer ve Nuray Çınar çifti tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan kızları Aleyna'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından Ömer ve Nuray Çınar için bugün Çay ilçesine bağlı Pınarkaya köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ile çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ömer ve Nuray Çınar çifti köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kazanın ardından kaçtıktan sonra Manisa'da yakalanan TIR şoförü Vedat Kumdereli ise ilk ifadesinde "Korktuğum için kaçtım. Araç birden karşıma çıktı" dedi. Mahkemeye çıkarılan Kumdereli, tutuklandı. Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

HABER- KAMERA: Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),