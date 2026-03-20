Afyonkarahisar'da timsah derisi ele geçirildi
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan bir araçta timsah derisi bulundu. Araçtaki iki şüpheliye adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada timsah derisi ele geçirdi.
Araçtaki iki şüpheliye, adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz