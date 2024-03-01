Afyonkarahisar'da tarlada bulunan el bombası imha edildi
Afyonkarahisar'ın Kışlacık Mahallesi'nde bir tarlada patlamamış el bombası olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bomba imha uzmanı polisler, el bombasını güvenli bir şekilde imha etti.
Afyonkarahisar'da tarlada bulunan el bombası, polis ekiplerince imha edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kışlacık Mahallesi'nde bir tarlada patlamamış el bombası olduğu ihbarı aldı.
Bunun üzerine bomba imha uzmanı polis ekipleri, el bombasını imha etti.