Afyonkarahisar'da Tarım Alanlarına Yaklaşan Yangınla Mücadele Devam Ediyor

ALEVLER TARIM ALANLARINA YAKLAŞTI

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova ile Alanlı köyleri arasındaki ormanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Dağların yüksek kesimlerindeki yangına havadan müdahale edilirken, dağın yamacında da orman işçileri ve itfaiye ekipleri, arazöz ve itfaiye araçlarıyla belirli aralıklarla nöbet tutuyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yön değiştiren alevler, yamaçtan tarım alanlarına yaklaştı. Kozalak patlaması ile tarım alanlarının da bir kısmına sıçrayan yangına ekipler hızla müdahale etti. Müdahale sırasında ekipler, yoğun duman ve rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Patlayan kozalaklar nedeniyle zor anlar yaşanırken, ekipler, yangını izleyenleri bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyarıyor. 3 gündür yangına müdahale eden orman işçileri, yemek ihtiyaçlarını arazözlerin üzerinde gideriyor.