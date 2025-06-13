Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 5 Yaralı, 1 Gözaltı

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Afyonkarahisar'da iki grup arasında yaşanan tartışma sonucunda çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi 747. Sokak'ta iki grup arasında, küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda D.Y. (18), pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 5 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri D.Y'yi gözaltına aldı.

OIayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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