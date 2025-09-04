Afyonkarahisar'da Sahte Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte alkol imalatı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. 80 litre alkol yapımında kullanılan malzeme ile birlikte çeşitli sahte içkiler ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sahte alkol imalatçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ilçenin Dereçine köyünde sahte/kaçak alkol üretimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine 3 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada, 80 litre alkol yapımında kullanılan malzeme, 18 litre sahte/kaçak viski, 22 litre etil alkol, 2 litre rakı, aroma maddesi, sahte/kaçak alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.
Sultandağı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel