Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu
Güncel Haberler
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağanak etkili oldu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede öğleden sonra aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Afyonkarahisar - Şuhut kara yolu ve ilçe trafiğinde sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.
Çakırözü köyündeki bazı evlerde su baskınları oluştuğu ve ekili tarım arazilerinin zarar gördüğü bildirildi.
Şuhut Belediyesi ile AFAD ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ramazan Koç - Güncel