Üye Girişi
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağanak etkili oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede öğleden sonra aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Afyonkarahisar - Şuhut kara yolu ve ilçe trafiğinde sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

Çakırözü köyündeki bazı evlerde su baskınları oluştuğu ve ekili tarım arazilerinin zarar gördüğü bildirildi.

Şuhut Belediyesi ile AFAD ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ramazan Koç - Güncel

Karahisar Hisarcık Şuhut Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title