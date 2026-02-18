Haberler

Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı ve çok sayıda ruhsatsız silah ile mermi ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan 8 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpapaşa ilçesinde ruhsatsız silahla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerin, Boyalı ile Kayadibi köyünde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 8 ruhsatsız silah, 5 bıçak,10 fişek ve 45 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

