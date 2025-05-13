Afyonkarahisar'da Polis Memuru Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde polis memuru Alpaslan Atacan Çakan, kullandığı aracın şarampole düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu polis memuru yaşamını yitirdi.
Alpaslan Atacan Çakan (34) idaresindeki 03 UV 817 plakalı otomobil, Çamözü köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan Çakan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Çakan'ın Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel