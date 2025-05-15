Afyonkarahisar'da Otomobillerden Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da otomobillerden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası incelemesi sonucu tespit edilen Ş.Ş. (23) yakalandı.

Afyonkarahisar'da bir vatandaşın aracından hırsızlık yapıldığı ihbarında bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kameraları incelemeye alındı. 30 Nisan saat 02.30 sıralarında cadde üzerinde park halindeki araçların kapılarının açık olup olmadığını kontrol eden, açık bulduklarının içine girdiği belirlenen şüpheli takibe alındı. Ş.Ş. olduğu tespit edilen şüpheli yapılan takibin ardından dün yakalandı. Gözaltına alınan Ş.Ş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin park halindeki araçların kapılarını kontrol etmesi, bazılarının kapısını açıp içeri girmesi ve bir süre sonra da ayrılması yer aldı.

Haber- Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,