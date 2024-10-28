Afyonkarahisar'da Otomobilin Devrilmesi Sonucu 5 Yaralı
Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil kaldırıma çarparak devrildi. Sürücü ve ailesinin 5 üyesi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 03 ACG 010 plakalı otomobil, ilçenin Dinar kavşağında kaldırıma çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü İ.K, eşi Z.K. ve çocukları E.K, E.K, E.K. yaralandı. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.