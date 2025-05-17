Afyonkarahisar'da Otomobil Tır Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil Tır Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otomobilin tır dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili sağlık, polis ve jandarma ekipleri hemen müdahale etti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

D.E. idaresindeki 07 CID 01 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Topdere köyü yakınlarında, G.D. yönetimindeki 06 EKL 782 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki M.İ.E, E.E, A.E. ile S.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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