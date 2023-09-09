Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı.
Bolvadin-Emirdağ kara yolunun 32. kilometresinde, G.P. (57) yönetimindeki 55 ABZ 827 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki R.P. (68) ile Y.C.P. (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel