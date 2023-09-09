Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.