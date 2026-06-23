Haberler

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Ö.Y. (50) idaresindeki 32 LR 968 plakalı otomobil, Taşoluk beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Ü.Y. (42), E.Y. (15) ile A.E.Y. (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ü.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldatıldığını söyleyen Sahra Işık ifşalarına devam etti

Aldatılma iddiasında yeni perde: Bunlar daha fragman

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili istifa etti

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Galatasaray Basketbol Takımı'nda 2 ayrılık

Galatasaray'da 2 ayrılık
İsmail Kartal ince eleyip sık dokuyor: Tam 17 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 17 veda birden