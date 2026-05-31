Afyonkarahisar'da otomobilin ağaca çarpması nedeniyle 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
A.T. (37) idaresindeki 35 CLH 324 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak karayolunda seyir halindeyken ilçenin Düzağaç beldesi mevkiinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile R.T. (61), Ç.T. (26) ve E.N.T. (21) kentteki değişik hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay