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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kontur firmasına ait, E.T. (45) idaresindeki 42 AHT 888 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Maltepe köyü yakınlarında, kamyonetinden indiği sırada S.A'ya (31) çarptı.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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