Afyonkarahisar'da Otobüs-Tır Kazasında 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.A. (52) idaresindeki 25 ADR 667 plakalı yolcu otobüsü, ilçenin Akören beldesi mevkisinde karşı istikamette seyir halinde olan M.K. (32) yönetimindeki 68 LE 640 plakalı tıra çarptı.

Otobüs çarpışma sonucu savrulmasıyla aynı istikamette seyir halinde olan İ.A. (53) idaresindeki 33 AFS 709 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan G.A. (58), N.Ö. (66) ve Z.Ö. (72) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.