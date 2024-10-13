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Afyonkarahisar'da Orman Yangını Söndürüldü

Afyonkarahisar'da Orman Yangını Söndürüldü
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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü ve yerel itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 25 hektar ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alandaki yangın söndürüldü.

Yeşilhisar köyü Ambarderesi mevkisindeki çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait arazözler, merkez ve ilçe belediyelerine ait itfaiyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş makinelerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 25 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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