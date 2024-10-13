Afyonkarahisar'da Orman Yangını Söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alandaki yangın söndürüldü.

Yeşilhisar köyü Ambarderesi mevkisindeki çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait arazözler, merkez ve ilçe belediyelerine ait itfaiyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş makinelerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 25 hektar ormanlık alan zarar gördü.