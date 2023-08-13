Afyonkarahisar'da orman yangını kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'da orman yangını

Yangın 3 uçak, 3 helikopter ve 100'e yakın orman işçisinin müdahalesi 1,5 saatte kontrol altına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan orman yangını, 3 uçak, 3 helikopter ve 100'e yakın orman işçisinin müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı Pınarlı köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına Afyonkarahisar ile birlikte Isparta'dan gelen orman işletme müdürlükleri ekipleri müdahale etti. Afyonkarahisar Valiliğinden yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Yangına 10 arazöz ve 100 söndürme işçisi, Denizli'den gönderilen 1 helikopter ve Isparta'dan 3 uçak, 3 helikopter ile müdahale sürmektedir. Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler Belediyelerinden toplam 8 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ve Dinar İlçe Özel İdaresine ait iş makineleri ve AFAD ekibi bölgeye yönlendirilmiştir. AFAD koordinesinde 3 uçak ve 3 helikopter ile havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.