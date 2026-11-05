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Afyonkarahisar'da operasyonda 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

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Afyonkarahisar'da operasyonda 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken adreslerde 3 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda, İ.O, D.U, E.S.S. ile E.R.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.O, D.U. ile E.S.S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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