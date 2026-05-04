Haberler

Afyonkarahisar'da Olumsuz Hava Koşulları... Bazı İlçelerde Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı ve sağanak nedeniyle bazı ilçelerde eğitim-öğretime bugün 1 gün süreyle ara verdi, bazı ilçelerde ise taşımalı eğitimi durdurdu.

(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı ve sağanak nedeniyle bazı ilçelerde eğitim-öğretime bugün 1 gün süreyle ara verdi, bazı ilçelerde ise taşımalı eğitimi durdurdu.

Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle alınan tedbirler paylaşıldı.

Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçeleri genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören (Cerit Yaylası) ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamında eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerindeki okullara taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile bu merkezlerden Afyonkarahisar il merkezine devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Öte yandan Afyonkarahisar il merkezi ile Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Eğitim-öğretime ilçe genelinde ara verilen ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: ANKA
Trump'tan Hürmüz için 'Özgürlük Projesi'

Trump, Hürmüz için yeni projesini açıkladı! Saatler içinde başlayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya Serie A'da şampiyon Inter

Ülkenin en büyüğü onlar! Milli yıldızımızın şampiyonluk sevinci

Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili iddiaya son noktayı koydu
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Askerlerini tatbikata gönderdi, bin pişman oldu
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

Felaketi yaşadı!
İtalya Serie A'da şampiyon Inter

Ülkenin en büyüğü onlar! Milli yıldızımızın şampiyonluk sevinci

Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi

4-1'lik yenilgi sonrası biletini kesti

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada