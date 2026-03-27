Afyonkarahisar'da "Değerlerine Bağlan, Ödülü Kazan" etkinliği düzenlendi

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Beyyazı beldesindeki ilkokulda düzenlenen 'Değerlerine Bağlan, Ödülü Kazan' etkinliğine katıldı ve başarılı öğrencilere bisiklet ile akıllı saat hediye edildi. Vali Aktaş, konuşmasında değerlerin önemine vurgu yaptı.

Beyyazı beldesindeki ilkokulda düzenlenen programda, değerlerine sahip çıkan ve örnek davranışlar sergileyen öğrenciler bisiklet ve akıllı saatlerle ödüllendirildi.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, başarının saygı, çalışkanlık ve vatan sevgisi gibi değerlerle anlam kazandığını belirtti.

Bugünün küçük yürekleri, yarının güçlü Türkiye'sini inşa edeceğini aktaran Aktaş, "Sizler değerlerimize sahip çıktıkça geleceğimiz daha da aydınlık olacak."ifadesini kullandı.

Etkinliğe, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
