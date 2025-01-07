Afyonkarahisar'da Nesli Tükenmekte Olan Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Afyonkarahisar'da nesli tükenmekte olan kızıl şahin tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timlerince merkez ilçe Çukurköy mevkisinde nesli tükenmekte olan yaralı şahin bulundu.

Yaralı şahin, tedavisinin yaptırılması ve tekrar yaşam alanına bırakılması için Afyon Kocatepe Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.