Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da Sefa Nane'nin kullandığı motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 22 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Sefa Nane (22) idaresindeki 34 CVY 499 plakalı motosiklet, merkez Halımoru köyü yakınlarında, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Canan Tükelay