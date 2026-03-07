Haberler

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz bilinmeyen iki motosiklet, 4 Mart'ta Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada motosikletteki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
