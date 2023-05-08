Afyonkarahisar'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaşlı adam yaşamını yitirdi.
A.D. yönetimindeki 34 LP 1292 plakalı minibüs, Bolvadin ilçe merkezinde refüjde yolun karşısına geçmeye çalışan Habib Esentürk (83) yönetimindeki 03 KK 447 plakalı motosiklete çarptı.
Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esentürk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.