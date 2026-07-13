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Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da minibüs durağında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada durak başkanı Osman Bulaş hayatını kaybetti, İsmail Ç. yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da minibüs durağında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Dörtyol Mahallesi Uydukent Minibüs Durağı'nda silahlı ve bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan durak başkanı Osman Bulaş ile İsmail Ç. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı Bulaş, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, minibüs durağında incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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