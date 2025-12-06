Afyonkarahisar'da lokomotifin çarptığı genç öldü
Afyonkarahisar'da raylardan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki M.D., lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi, ancak genç kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'dan Sülün Tren İstasyonu'na hareket eden lokomotif, Eşrefpaşa Mahallesi'nde raylardan karşıya geçmeye çalışan M.D'ye (16) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel