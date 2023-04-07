Afyonkarahisar'da kopan kaya parçaları tedirginliğe neden oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kopan kaya parçaları, yerleşim yerinde tedirginliğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dipevler köyünde son günlerde etkili olan yağış nedeniyle kayalık alanda kopma meydana geldi.

Kayacın yükseltisi sonucu kopan küçük parçalar, yerleşim yerine yaklaştı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, AA muhabirine, düşen parçaların korkuya neden olduğu Dipevler köyünün altından Bolvadin fayının geçtiğini söyledi.

Bölgede uzun süredir tektonik hareketliliğin yaşandığını aktaran Özkaymak, "Özellikle yoğun yağışlarla kayanın çatlaklarına giren sular, sıcaklık farklarından da kaynaklanarak donma ve çözülme yoluyla bu çatlak ve yarıkları daha da büyüterek kopmalara neden olabilir. Yağışlarla kayaların içine giren sular, ağırlığı artırmakta, yer çekiminin de etkisiyle özellikle yamaç eğiminin yüksek olduğu alanlarda bu tip kaya düşmeleri ya da devrilmeleri gelişebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Dipevler köyü sakini Süleyman Altındağ ise son günlerde sağanağın etkili olduğunu dile getirerek "Yağışların etkisiyle kayaçtan parça düştü, kendiliğinden koptu. Çok şükür can kaybımız ve hasarımız yok." dedi.