Afyonkarahisar'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olucak Mahallesi'nde komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. (54) ve M.A. evden getirdikleri tüfeklerle komşularına ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği M.K. (49), M.T. (43), A.Ç. (36) ve A.K. (29) yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne giden yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler A.A. (54), M.A. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
