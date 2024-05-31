Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Kızılay gönüllüleri otizmli çocuklarla yemek yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nden bir grup gönüllü kadın, otizmli çocuklarla yemek yaptı. Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte gönüllü kadınlar, otizmli çocuklarla sokak lezzeti temalı tavuklu pilav ve salata yapmanın keyfini yaşadı.

Afyonkarahisar ve bazı ilçelerde sağanak etkili oldu.

Kent merkezi, İscehisar ile Dinar ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Afyonkarahisar'da Kızılay gönüllüleri, otizmli çocuklarla yemek yaptı

Afyonkarahisar'da Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nden bir grup gönüllü kadın, otizmli çocuklarla yemek yaptı.

Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde etkinlikte gönüllü kadınlar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 4 otizmli çocukla sokak lezzeti temalı tavuklu pilav ve salata yapmanın keyfini yaşadı.

Merkezin Eğitim Sorumlusu Pınar Avcı, yaptığı açıklamada, gönüllü kadınların otizmli çocuklarla 2,5 saat boyunca mutfakta keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kızılay Etkinlikler Hava Durumu Sağlık Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title