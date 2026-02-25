Haberler

Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın yüksek kesimleri ve bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, 5-6 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri, yolları açmak için çalışmalar yaparken, polis sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

Afyonkarahisar'ın yüksek kesimleri ile bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde kent merkezi ile Sandıklı, Sinanpaşa, Bayat ve Şuhut ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oldu.

Bir süre sonra yüksek kesimler ve ilçelerde kar yağışı 5-6 santimetreye ulaştı. Evlerin çatıları ve araçların üzeri karla kaplandı.

Karayolları 31. Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-Ankara ile Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Polis ekipleri, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak

Yasak aşka 'yeşil' kıyak
Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış

Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış
3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
3 gününüz var! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak

3 gününüz var! Başvuru yapmayan parayı alamayacak