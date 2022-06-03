Afyonkarahisar'da kamyonet otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Süleyman C. (28) yönetimindeki 03 SK 710 plakalı kamyonet, Yeşilçiftlik beldesinde, tali yoldan çıkan Muhammet Süleyman Tuzcu (23) idaresindeki 42 KB 592 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Servet Aydoğdu (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Tuzcu, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Süleyman C. gözaltına alındı. AA / Canan Tükelay - Güncel Yeşilçiftlik Karahisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da kamyonet otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.