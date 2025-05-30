Afyonkarahisar'da Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda Caz Konseri Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda Caz Konseri Düzenlendi
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25. Afyonkarahisar Caz Festivali kapsamında Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen konserde, Mehmet Erdemli Trio sahne aldı. Konser, hükümlülere yönelik özel bir etkinlik olarak gerçekleştirilirken, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer davetliler de katıldı.

Afyonkarahisar'da Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda caz konseri gerçekleştirildi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 25. Afyonkarahisar Caz Festivali kapsamında Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülere yönelik özel bir konser düzenlendi.

Konserde, Mehmet Erdemli Trio sahne aldı.

Sanatçılar, sevilen parçaları seslendirdi.

Konsere, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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