Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen bir operasyonla 53 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 bin 430 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilişkili 3 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

Ekipler, tırın dorsesinde 53 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 430 elektronik sigara ve pek çok elektronik sigara malzemesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Arif Yavuz
