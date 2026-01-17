Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 51 parfüm ve 48 kol saati ele geçirilirken, şüpheli M.İ'ye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sülümenli beldesinde bir adreste yaptığı aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 51 parfüm ile 48 kol saati ele geçirdi.
Ekipler, şüpheli M.İ'ye yasal işlem uyguladı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel