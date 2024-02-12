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Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Başpınar mevkisinde şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, dedektör, çengelli çapa, kazma, levye ve kürek ele geçirildi. M.Ö. (50), E.M. (39), S.G. (20), S.Y. (26) ve B.İ.G. (19) gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Başpınar mevkisinde şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, dedektör, çengelli çapa, kazma, levye ve kürek ele geçirildi.

M.Ö. (50), E.M. (39), S.G. (20), S.Y. (26) ve B.İ.G. (19) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Başpınar Şuhut Güvenlik Suç Güncel Haberler

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