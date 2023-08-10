Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesi yakınlarında jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri 4 kişilik bir grubun kazı yaptığı fark etti. Ardından ekipler şüphelilerin çalıştıkları yere giderek şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan kimlik sorgulamasında şahısların O.T.E., A.D., M.Ş. ve A.Ö., isimli kişiler olduğu belirlendi. Olay yerinde ekipler ayrıca 2 kürek ve kazma ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title