Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri 4 kişilik bir grubun kazı yaptığı fark etti. Ardından ekipler şüphelilerin çalıştıkları yere giderek şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan kimlik sorgulamasında şahısların O.T.E., A.D., M.Ş. ve A.Ö., isimli kişiler olduğu belirlendi. Olay yerinde ekipler ayrıca 2 kürek ve kazma ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR