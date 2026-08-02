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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

H.E. (48) idaresindeki 34 DYJ 641 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Gecek Termal girişinde A.D. (79) yönetimindeki 06 HF 606 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.D. hayatını kaybederken sürücü H.E. ile aynı araçta bulunan H.E. (42), Y.E. (18) ve H.K. (18) yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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