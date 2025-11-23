Afyonkarahisar'da İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Y.D. (59) idaresindeki 34 NVB 499 plakalı hafif ticari araç, Kemerkaya köyü Kurudere kavşağında R.Ç. (61) yönetimindeki 03 HP 712 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi kentteki değişik hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel