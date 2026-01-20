Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, il emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Y.A. evinin çatısında, M.K. ise adresinde yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 5 dosyadan 12 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'yı evinin çatısında, 3 dosyadan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi adresinde yakaladı.
Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel