Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, il emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Y.A. evinin çatısında, M.K. ise adresinde yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 5 dosyadan 12 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'yı evinin çatısında, 3 dosyadan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi adresinde yakaladı.

Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
